Terör örgütü YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile yapılan anlaşma gereği 120 saatlik ateşkes sağlandı. Anlaşmada Suriye'nin güneye çekilecek olan teröristler TSK'nın ele geçirdiği bölgeden kaçmaya başladı.Suriye Milli Ordusu askerleri, YPG/PKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezini bastı.

YPG'NİN KAMERALARI ELE GEÇİRİLDİ

SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.