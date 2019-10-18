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Ypg'nin resulayn'daki mobese merkezi basıldı

YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldıSuriye, (DHA)- YPGPKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı.

18.10.2019 14:15
YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı
Suriye, (DHA)- YPGPKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.
SMO askerleri, YPGPKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPGPKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPGPKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.
Ypg'nin resulayn'daki mobese merkezi basıldı

Resulayn, DHA, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

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