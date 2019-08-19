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YPG/PKK 6 Suriyeli yardım çalışanını alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de ABD destekli iki yardım kuruluşunun çalışanlarını arife gününden bu yana alıkoyuyor.

19.08.2019 16:30 YPG/PKK 6 Suriyeli yardım çalışanını alıkoydu
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de ABD destekli iki yardım kuruluşunun çalışanlarını arife gününden bu yana alıkoyuyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, işgal ettiği Rakka'da talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle yardım çalışanlarını alıkoydu.
ABD destekli yerel yardım kuruluşları Afak ve Fırat'ta çalışan toplam 6 Suriyeliden 9 gündür haber alınamıyor.
Örgütün söz konusu kişileri DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla kaçırdığı öğrenildi.
YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka ilini Ekim 2017'den bu yana işgal ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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