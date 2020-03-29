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YPG/PKK'dan Azez'e saldırı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi.

29.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:21
Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez 'e füze saldırısı düzenledi.
Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, YPG/PKK'ın attığı füzelerin Azez'in batısındaki yerleşim mahallerine düştüğünü ifade etti. Saldırıda can kaybı veya yaralının olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
(Hamad Alnajjar/İHA) YPG/PKK’dan Azez’e saldırı

Kaynak: İHA

Etiketler: Azez, YPG, Güncel

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YPG/PKK'dan Azez'e saldırı

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