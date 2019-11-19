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YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı.

19.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:34YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü
Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'in farklı bölgelerinde en az 10 topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 13 kişi ağır yaralandı. Evler, pazarlar gibi işlek yerleri hedef alınan saldırılarda büyük maddi zarar meydana geldi. Saldırıların YPG/PKK terör örgütlerine ait Minniğ askeri hava üssünden Azez'e yapıldığını belirtildi.

Savunma ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - AZEZ

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Kaynak: İHA

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