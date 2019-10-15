Haberler » Güncel » YPG/PKK'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere saldırı

YPG/PKK'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

15.10.2019 18:24YPG/PKK'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere saldırı
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Sacu Nehri civarındaki köylerden, askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin Mirze, Tel Ali ve Şuayip köylerini ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla hedef aldı.
Terör saldırılarında, 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Azez ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 4 topçu saldırısında ise 2 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine, dün gece düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralanmıştı.

Fırat, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Şehidin ismi ilk görev yerinde yaşayacak
18:58 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerine ziyaret
18:55 Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor
18:55 Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
18:55 Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
18:55 DHA YURT BÜLTENİ-21
18:54 Mersin'de orman yangını
15.10.2019 18:59:31