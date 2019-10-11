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YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

11.10.2019 17:18YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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