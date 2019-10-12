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Mehmet Şirin Demir'in cenazesinde, kızının düğününde giymek için aldığı takım elbise tabutun üzerine bırakıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in cenaze namazı kılındı. Demir'in tabutunun üzerine konulan takım elbisenin, kızının düğününde giymek için alındığı öğrenildi.

12.10.2019 09:47

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda hayatını kaybeden TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisi'ne getirildi.

KIZININ DÜĞÜNÜNDE GİYECEKTİ

Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Demir'in, ilçede esnaf olduğu öğrenildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Mehmet Şirin Demir'in cenazesinde, kızının düğününde giymek için aldığı takım elbise tabutun üzerine bırakıldı

Mehmet Şirin, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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