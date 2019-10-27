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- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a Topçu Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralıTEL ABYAD - Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad'da bulunan Kafife köyünde düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

27.10.2019 02:05
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
TEL ABYAD - Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad'da bulunan Kafife köyünde düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Tel Abyad batısında bulunan Kafife köyüne sabah saatlerinde terör örgütü YPG/PKK 6 topçu saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı topçu saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştiği evde büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Kafife'de yaşayan ve olayın şokunda olan bir sivil, "Burada topçu saldırısı gerçekleşti, 5 kişi vardı. Bu minderde genç bir erkek uyuyordu ve hayatını kaybetti. Diğerleri ise yaralandı. Sivillerin suçu ne, biz normal sivilleriz neden bize böyle yapıyorlar" dedi.
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a Topçu Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: İHA


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