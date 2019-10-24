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YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine karşı düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.

24.10.2019 12:44
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine karşı düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.
Teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezindeki SMO unsurlarının karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.
Saldırıda iki SMO unsuru yararlandı.
Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi. Çevrede çıkan yangın söndürüldü.
Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'deki açıklamasında, "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.
Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı

Telabyad, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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