YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.

SALDIRIDA 3 ÇOCUK YARALANDI

Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.

Saldırıda, 3 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YPG/PKK DAHA ÖNCE DE CERABLUS'A SALDIRMIŞTI

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.