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YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda köeşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Cerablus'ta yine sivillere saldırdı. Fırat Nehri'nin doğusundan atılan havan mermileri sivillerin barındığı kampa isabet etti, 3 çocuk yaralandı.

15.10.2019 08:20

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.

SALDIRIDA 3 ÇOCUK YARALANDI

Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.

Saldırıda, 3 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YPG/PKK DAHA ÖNCE DE CERABLUS'A SALDIRMIŞTI

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.

YPG CerablusYPG Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Cerablus, Fırat, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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