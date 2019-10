"YPG/PKK, her alanda bizlere zulmetti"

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskısı sonucu yerlerinden edilen Suriyeli Kürtlerden avukat Redif Mustafa, teröristlerin her alanda kendilerine zulmettiğini belirterek, "Biz umut ediyoruz ki bu harekat iyi sonuçlanır ve bizim için iyi olur." dedi.

Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın, ayrılmak zorunda kaldıkları topraklarına, evlerine dönebilmelerini sağlayacağını söyledi.

YPG/PKK'nın, Suriyeli Kürtlerin özgürlüğünü bitirmek ve Türkiye düşmanlığı oluşturmak istediğini anlatan Mustafa, terör örgütünün yandaşlarıyla beraber topraklarına el koyduğunu anımsattı.

Mustafa, çok zor günler yaşadıklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"YPG/PKK, siyasi, ekonomik ve her alanda bizlere zulmetti. Çatışmalarında gençleri kullandılar. Bazı bölgelerde soykırım yaptılar. Orada sözde demokrasiden bahsediliyor ama halka zulmettiler. Kürt halkının bazıları Türkiye'ye bazıları ise başka ülkelere gitmek zorunda bırakıldı. Küçük çocukları zorla alıp kendileri için çatışmalara soktular. Ölen 12-15 yaşları arasındaki çocukların, yani Kürtlerin kanıyla ticaret yapıyorlar. Sadece bize değil Araplar ve Türkmenlere de zulüm ettiler."

"Yaşananların tek sorumlusu YPG/PKK'dır"

Barış Pınarı Harekatı'nın yapılmasına Suriyeli Kürtler olarak sevindiklerini anlatan Mustafa, harekatın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Yaşadıklarının kolay olmadığını dile getiren Mustafa, şunları kaydetti:

"Son dönemde rejimle birlikte en büyük zulmü yaptılar. İstediler ki Araplar, Kürtler ve Türkmenler birbirine düşman olsun. Şu an yaşananların tek sorumlusu YPG/PKK'dır. Durumun bu yerlere gelmesine onlar sebep oldu. Onlara, 'Biz Suriye halkının bir parçasıyız, sizlerin bizim yanımızda işiniz yok. Burada bir terör oluşumu içine girip buradaki halka zulmetmeyin' dedik. Şu an bizim yaşadıklarımız kolay değil. Biz umut ediyoruz ki bu harekat iyi sonuçlanır ve bizim için iyi olur."

