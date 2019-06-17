17.06.2019 16:55
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YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerinde onlarca köydeki tarım arazilerinde yangın çıktı.

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerinde onlarca köydeki tarım arazilerinde yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aynularab ve Kamışlı'da çıkan yangınlarda on binlerce dönümlük tarım arazisi yandı.
AA'nın elde ettiği kayıtlarda, Kamışlı kırsalında yükselen dumanlar görüntülendi.
YPG/PKK'ya ait sözde yerel meclisler, yanan arazilere birkaç itfaiye aracı göndermekle yetindi.
YPG/PKK, son 3 haftadır Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.
Örgüt, Suriye'nin üçte birini işgalinde tutuyor.
Kaynak: AA
PKK, Güncel

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