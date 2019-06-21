21.06.2019 12:04
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YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor

Suriye'nin Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgesinde çıkan yangında binlerce hektarlık alan zarar gördü.

Suriye 'nin Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgesinde çıkan yangında binlerce hektarlık alan zarar gördü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin kuzey kırsalında yer alan Ebu Haşab bölgesinde, dün akşamüstü yangın çıktı.
Binlerce hektarlık alan yanarken, Haseke ilinin Kamışlı ve Kahtaniye bölgelerindeki yangınlar ise 10 günü aşkın süredir devam ediyor.
Yaklaşık bir aydır YPG/PKK işgalindeki Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde, Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor, halk ise terör örgütünü sorumlu tutuyor.
YPG/PKK'lı teröristlerin, 12 Haziran'da Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
Kaynak: AA
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