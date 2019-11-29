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YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

29.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:09
'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK-KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı ve örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 10 zanlı ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa, YPG, Güncel

Kaynak: AA


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