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YPG/PKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPG/PKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti.

13.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:11YPG/PKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPG/PKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden 'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPG/PKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

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HABER: HATAY,



Emniyet Müdürlüğü, Afrin, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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