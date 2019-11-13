Haberler » Güncel » YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı - Haber

YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

YPG/PKK'lı iki terörist ailelerinde desteğiyle terör örgütünün elinden kurtarıldı. Ailelerin iletişime geçtiği iki terörist örgütün elinden kaçarak Tel Rıfat üzerinden Afrin'e geçti ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPGPKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden 'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPGPKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

Hatay, Afrin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:50:06