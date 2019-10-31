YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı

Suriye'nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ederken, teröristler uçakların görüşünü engellemek için kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yakmaya başladı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Tamr kasabasındaki Reyhaniye ve Mahmudiye köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan aldığını açıkladı. Öte yandan, rejim güçlerinin Tel Tamr kasabasından Haseke'ye çekilmeye başladığı belirtildi.

AMERİKA PETROL KUYULARINI YPG'YE BIRAKTI

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

AA'nın Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.