Erdoğan'ın dile getirdiği o tünellerde YPG/PKK'lı teröristler kıstırıldı

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlere ait tünellerin Fransız şirketlere ait çimentolarla yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından teröristlerle bu tünellerde yoğun çatışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Özellikle Tel Abyad'da bulunan bu tünellerde teröristlerin kıstırıldığı öğrenildi.

Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'te dün TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) hareketliliği düşük seviyede sürerken Fırat'ın doğusunda ise şiddetli çatışmalar yaşandı.

Türk topçusu Resulayn'daki terör mevzilerini gün boyunca vurdu. İlçe merkezi yakınlarında SMO unsurlarıyla teröristler arasında çok şiddetli çatışmalar oldu. Çatışmaların özellikle teröristlerin kıstırıldığı ilçedeki tünellerde yaşandığı bildirildi.

HAREKETLİLİK DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD'nin çekilmesi sonrası Rusya desteğiyle Suriye ordusunun girdiği Münbiç'in kırsal kesimlerinde konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının hareketliliği dün düşük seviyeye indi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre Esad'a bağlı rejim birlikleri ise Münbiç'te tam konuşlanmayı büyük ölçüde tamamladı. TSK ve SMO unsurlarının yakınında bulunan Sacur Çayı bölgesinin de Suriye ordusuna geçtiği ve bölgenin en önemli yerleşim merkezi olan Refahiye köyüne de Suriye bayrağı çekildiği bildirildi. Münbiç'in dışında Fırat'ın doğusunun güney kesimlerinde de Esed güçleri yayılmaya başladı.

ESED GÜÇLERİ KOBANİ'DE

Rejim birliklerinin bölgenin güneyindeki kırsal kesimin batı-doğu ekseninde kendisi için 'güvenlik hattı' kurmaya başladığı ileri sürüldü. Bu kapsamda Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa'da da hâkimiyetin Suriye ordusu ve Rus birliklerinde olduğu belirtildi.Resulayn'ın güneydoğusunda bulunan Haseke'nin batı kırsalından geçen M4 karayolunun Tel Tamer mevkisinde Suriye ordusunun kontrol noktası kurduğu, Tel Tamer'in kuzeybatı kırsalındaki Ahibeş, Lilan ve Tavila köylerinin de Esad güçlerine geçtiği bölgeden gelen haberler arasında yer aldı. Akşam saatlerinde ise Esed güçleri ve Rus askerleri, stratejik önemdeki Ayn el-Arap'a (Kobani) girdi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins ise "Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeye devam ediyor. Lafarge Çimento Fabrikası'nı, Rakka ve Tabka'yı boşalttık" açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Sen bana bunları nasıl söylersin? Aynaya bak aynaya!" dediğini aktarmıştı.

Harekatın yapıldığı bölgede terör örgütü YPG tarafından tüneller kazıldığını da belirten Erdoğan, "Macron'a bu tünellerin çimentoları Fransız firmasından" dediğini belirterek sözlerine şöyle devam etmişti:

"Şu anda 90 km'yi aşkın tüneller var. Bunun çimentosu nereden geliyor. Fransız firmasından. Neyle izah edeceksiniz, nasıl aldatacaksınız? Her şey meydanda. Bunların da hesabını verecekler. Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmamıştır. Bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarla doludur. Macron'a söyledim, Ruanda'da Cezayir'de sivilleri katleden siz değil misiniz dedim. Bunları bana nasıl söylersin önce aynaya bak dedim.

Afrika'nın kitabında neler var? Suriye'de bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu söylüyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a Yukarı Karabağ'a Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde yaptığı eylemlere bakın. Türkiye bu konuda itham edilecek bir ülke değildir."