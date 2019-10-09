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YPG/PKK'lı teröristler Türkiye'deki sivil yerleşimlerine yerel halkın evinden saldırıyor!

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor. Teröristler, Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

09.10.2019 22:46

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye'deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLİ

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor. Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.

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YPG/PKK'lı teröristler Türkiye'deki sivil yerleşimlerine yerel halkın evinden saldırıyor!

Türkiye, PKK, Güncel

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