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YPG/PKK'lı teröristlerce hedef alınan Cerablus'ta eğitime ara verildi

Suriye-Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle okullarda eğitime iki gün ara verildi.

15.10.2019 23:10YPG/PKK'lı teröristlerce hedef alınan Cerablus'ta eğitime ara verildi
Suriye- Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle okullarda eğitime iki gün ara verildi.
Türkiye-Suriye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezi ve çevresindeki köyler, son günlerde Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerce sıkça hedef alınıyor.
Cerablus ilçesindeki okullar, terör saldırları yüzünden iki gün tatil edildi.
YPG/PKK'nın, Münbiç'te Sacu Nehri civarındaki köylerden Cerablus kırsalındaki köylere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda, 6 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Cerablus ilçe merkezine dün gece düzenlediği havan saldırısında ise 3 çocuk yaralanmıştı.

Cerablus, Türkiye, Münbiç, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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