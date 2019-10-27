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YPG/PKK mutabakatı ihlal ediyor! Teröristler, Azez ilçesine havan saldırısı düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor. Teröristler, Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi.

27.10.2019 20:16YPG/PKK mutabakatı ihlal ediyor! Teröristler, Azez ilçesine havan saldırısı düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor. Teröristler, Tel Rıfat ilçesini boşaltmasını öngören Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan Azez ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye-Türkiye sınırında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki Azez ilçe merkezine 5 havan mermisi attı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaralandı.

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞLARDI

Teröristler, önceki gün Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulunmuştu.

4 ASKER ŞEHİT OLMUŞ, 7 ASKER YARALANMIŞTI

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, 23 Ekim'de de Kefer Kalbin ve Kefer Kaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmalarda SMO'dan 4 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı sonucunda Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.


Türkiye, Azez, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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