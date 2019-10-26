YPG/PKK'lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerini icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışları ile taciz ve saldırıların bugün de devam edildiğini açıkladı.

BAKANLIĞIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA