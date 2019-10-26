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YPG/PKK'lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerini icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışları ile taciz ve saldırıların bugün de devam edildiğini açıkladı.

26.10.2019 18:15YPG/PKK'lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerini icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışları ile taciz ve saldırıların bugün de devam edildiğini açıkladı.
BAKANLIĞIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."
(Mehmet Kalay/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

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