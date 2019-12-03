Haberler » Güncel » YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor - Haber

YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

03.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın 'e Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. 1'i Türk askeri 2 kişi 'e getirildi.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'in farklı bölgeleri ile Türk askeri üstüne Katyuşa roketleri ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 9 kişi ağır yaralandı. Saldırıda yaralanan 1 Türk askeri ile durumu ağır olan Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getiriliyor. Azez'de konuşlu bulunan topçu birliklerinin saldırının gerçekleştirildiği YPG/PKK terör örgütlerine ait Tel Rıfat bölgesini ateş altına aldığı bildirildi. - KİLİS

Kilis, Azez, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:42 Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:42 Kahramanmaraş siyam ikizleri allah bu bedeni bize bahşetmiş - Haber
17:42 Spor btcturk yeni malatyaspor - keçiörengücü maçının ardından - Haber
17:38 Milli sporcular Beylikdüzü'nde farkındalık oluşturdu - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:46:14