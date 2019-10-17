Haberler » Güncel » YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması

YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Barış Pınarı Harekatı'nı izleyen gazetecilere yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

17.10.2019 10:38YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Barış Pınarı Harekatı'nı izleyen gazetecilere yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.
Aytekin Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
Harekatta terör örgütlerince gazetecilere taciz ateşi açıldığını hatırlatan Polatel, şöyle konuştu:
"Basın mensupları orada görevlerini yapmakta. Gazeteciler, toplumu bilgilendirmek için görev başındalar. Ne yazık ki görevini yaparken terör örgütü tarafından ateş altına alınmış ve taciz edilmişler. Gazeteci ve sivile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
Polatel, dernek olarak bölgeye ziyarette bulunacaklarını belirterek, Diyarbakır, Nusaybin ve Akçakale başta olmak üzere bazı bölgelere gideceklerini dile getirdi.
Meslektaşlarını görev başında ziyaret etmek istediklerini aktaran Polatel, "Onları yerinde ziyaret ederek moral motivasyonlarını yükseltmek istiyoruz. Sonuçta önemli bir görev yerine getirmeye çalışıyorlar. Onlarla sohbet etmek ve olayların nasıl geliştiğini bizzat yerinde görmek ve yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:16 Eşi tarafından öldürülen Gökcen, 14 yaşında evlendirilmiş
12:16 (şüphelilerin görüntüsüyle) İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON...
12:15 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45'inci gününde
12:10 Kirazlıyalı'ya modern sosyal tesis
12:15 DEPREMDE MİNARESİNİN BİR KISMI YIKILAN CAMİNİN DİĞER MİNARESİ DE SÖKÜLÜYOR
12:14 Öğretmenlerden üniversite kazanan öğrencilerine yürek ısıtan destek
12:13 Gazeteci Deniz Yücel'in davası mütalaa alınması için savcılığa gönderildi
17.10.2019 12:16:44