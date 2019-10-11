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YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor

TEL Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

11.10.2019 19:00YPG/PKK'lılar sivillere ait park alanlarından saldırıyor
TEL Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye topraklarında sivilleri hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin, bir park içinden havan topu saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Teröristlerin, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki "Büyük Park" isimli yeşil alandan Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin'in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.
AA, 9 Ekim'de yayınladığı haberde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine gizlendiği ve siviller gibi giyinmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.
Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüntüleri de servis etmişti.
YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 71 sivil yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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