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YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti.

10.10.2019 19:36YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü
Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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