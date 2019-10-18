Haberler » Güncel » YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde teröristlerin bomba tuzakladığı patlayıcı yüklü bir araçı ele geçirildi.

18.10.2019 16:51YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde teröristlerin bomba tuzakladığı patlayıcı yüklü bir araçı ele geçirildi.
SMO, harekatta kurtarılan bölgelerde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Münbiç ve Haseke'yi birbirine bağlayan M4 otoyolu üzerinde patlayıcıların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.
SMO uzman ekipleri, silah depolarının yakınında bulunan araçtaki patlayıcıları imha etti.
MSO arama tarama faaliyetleri kapsamında daha önce de teröristlere ait silah depoları ve çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Münbiç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:09 Yıldırım'dan, abd heyeti ziyareti değerlendirmesi: tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip...
18:09 Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov: 2 ülke arasındaki siyasi diyalog zirveye ulaştı
18:08 Ankara Kitap Fuarı açıldı
18:08 Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak
18:07 HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme (3)
18:07 Şanlıurfa'da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tahliyeler
18:07 Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 sanığın tahliyesine karar verildi
18.10.2019 18:10:02