Ypg/pkk Militanları Afrin'de 6 Sivili Öldürdü

AFRİN (İHA) – Terör örgütü YPG/ PKK
militanlarının Suriye
'nin Afrin
bölgesine döşediği mayınların patlaması sonucu aralarında 2 çocuğunda bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Terör örgütü YPG/PKK militanlarının Afrin bölgesindeki Bülbül beldesine döşediği mayınların patlaması sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği ve henüz belirlenemeyen sayıda yaralı olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklar yaşamını yitirenlerin arasında 2 çocuğun da olduğunu aktardı. Sivillerin zeytin toplamak için traktörle tarlaya gittikleri ve militanların mayınları tarlaya giden yola döşediği belirtildi.
YPG/PKK militanlarının zeytin hasadı zamanın gelmesi sebebi ile özelikle saldırılarını arttırdığı kaydedildi. - AFRİN
PKK,Suriye,Afrin
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:46