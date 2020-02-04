Haberler » Güncel » YPG/PKK'nın Afrin'deki okula saldırısı - Haber

YPG/PKK'nın Afrin'deki okula saldırısı

Saldırının düzenlediği okul Yaralıların vatandaşlar tarafından okuldan çıkarılması MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdıMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye yönelik saldırısında 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7...

04.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:02
Saldırının düzenlediği okul
Yaralıların vatandaşlar tarafından okuldan çıkarılması MSB: Terör örgütü PKK/YPG 'e grad füzesiyle saldırdı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye yönelik saldırısında 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığı bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.
YPG/PKK'nın Afrin'deki okula saldırısı

Afrin, YPG, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 20:51:32