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YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Bölgeden dumanlar yükselmesi Saldırıda yaralananların ambulansa bindirilerek götürülmesi Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

19.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:58
Bölgeden dumanlar yükselmesi
Saldırıda yaralananların ambulansa bindirilerek götürülmesi
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.
YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.
Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top mermili saldırı düzenledi.
Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.
YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Türkiye, Azez, YPG, Güncel

Kaynak: AA


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