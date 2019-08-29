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YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün Bab ilçesinin batısında sızma girişiminde bulunması neticesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

29.08.2019 08:26 YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar
Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün Bab ilçesinin batısında sızma girişiminde bulunması neticesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.
YPG/PKK, dün gece saatlerinde Bab'ın batısında ÖSO'nun kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenledi.
Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.
Eş zamanlı olarak YPG/PKK, Azez'in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO'ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü.
Afrin'e de saldırdı
Dün gece YPG/PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Afrin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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