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YPG/PKK yandaşları Rus askeri aracına molotofkokteyli ile saldırdı - AYNUL

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Suriye'nin kuzeyindeki Aynul Arab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yapan Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atarak provokasyonda bulunmaya çalıştı.

18.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:52
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Suriye'nin kuzeyindeki Aynul Arab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yapan Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atarak provokasyonda bulunmaya çalıştı.
Anadolu Ajansının (AA) Aynul Arab'da Türk ve Rus askeri unsurlarının ortak kara devriyesini görüntülediği sırasında, terör örgütü yandaşları zırhlı araçları engellemeye çalıştı.
Araçların önüne çıkarak taşlar fırlatan örgüt yandaşları, yollara beton blok gibi engeller koyarak devriye çalışmasını provoke etmeye çalıştı.
YPG/PKK yandaşlarının molotofkokteyli attığı Rus askeri araçlarından birinin arka tarafı alev alırken, araç bir süre durduktan sonra yoluna devam etti.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sivil giysilere bürünen teröristlerin, ortak devriyeler sırasında provakasyon yapmaya çalıştığı anlaşılmıştı.
Türkiye ile Rusya'nın 8 Kasım'da ortak askeri devriyesinde zırhlı araca çıkmaya çalışan provokatörlerden biri yere düşmüş ve terör örgütü çevreleri şahsın "sivil" olduğu iddia etmişti ancak düştükten sonra öldüğü iddia edilen kişinin, sosyal medya hesaplarındaki eski paylaşımlarda YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlanmıştı. Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görülmüştü.
YPG/PKK yandaşları Rus askeri aracına molotofkokteyli ile saldırdı - AYNUL

YPG, Güncel

Kaynak: AA


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