YPG/PKK zorla silah altına alma uygulamasının kapsamını genişletiyor

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde daha önce "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasının kapsamını büyütüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde paniğe neden oldu.

YPG/PKK, iki hafta önce başladığı zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını genişleterek 39'dan 44'e çıkardı.

Örgüt alıkoyduğu kişilere, Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye sınırına yakın sözde askeri kamplarını kapatmasının ardından sivillere ait evler ve bahçelerde eğitim veriyor.

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, günde ortalama 20 genci zorla silah altına alıyor.

Zorla silah altına alma uygulamasına iki hafta önce başlayan örgüt, Tel Abyad'ın yanı sıra Rakka, Rasulayn ve Münbiç ilçeleri ile çevrelerinde de bu uygulamayı genişleterek sürdürüyor.

Kaynak: AA