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YPG roketiyle hayatını kaybeden eşinin hayalini gerçekleştirmek için hacca gitmek istiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu eşini kaybeden, yaşlı kadın eşinin hayali gerçekleştirerek hacca gitmek istiyor.

23.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:38YPG roketiyle hayatını kaybeden eşinin hayalini gerçekleştirmek için hacca gitmek istiyor
'ın ilçesine atılan roket sonucu eşini kaybeden, yaşlı kadın eşinin hayali gerçekleştirerek hacca gitmek istiyor.

2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PYD mensuplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 14'üncü gününde Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli, hacca gitmek istediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Eşinin hayatını kaybetmeden önce en büyük hayalinin kendisiyle beraber hacca gitmek olduğunu söyleyen Sinirli, bugüne kadar devletten hiçbir şey istemediğini ama hacca gitmeyi de çok istediğini ifade etti. Ayşe Sinirli, "Eşim hayatını kaybetmeseydi imkanları seferber edip hacca gitmeyi düşünüyorduk, tüm hayalimizde buydu. Ben de her zaman gitmek istemiştim ama eşim Şehit olunca gidemedik. Şimdi ise eşimin hayali olması ve benim de o kutsal toprakları görmek istemem nedeniyle hacca gitmek istiyorum. Ben bugüne kadar devletimizden ve yetkililerimizden bir iğne bile istemedim, yine istemezdim ama imkanlarım el vermiyor. Ben eşimin ve kendi hayalimin gerçekleşmesini istiyorum, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Ayşe Sinirli, hac kayıtlarının başlamasıyla birlikte gidemeyeceğim korkusu ve heyecan içerisinde geceleri uyuyamadığını söyledi. - HATAY

Reyhanlı, Hatay, Yaşam

Kaynak: İHA

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