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Ypg, rusya bayrağı astı

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı.

17.10.2019 18:43
Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı. Zor Mağar'da Rusya ve rejim bayraklarının asıldığı binanın PYD/YPG'li teröristler tarafından karargah olarak kullanıldığı öğrenildi. Öğleden sonra binanın çevresinde bir hareketlilik gözlenirken, bayrağın kendilerini kamufle etmek için teröristler tarafından asıldığı öğrenildi.
Cerablus'un hemen karşısındaki Zor Mağar, Ayn el Arap'ın batısında yer alıyor. Bu bölgenin kuzeydoğusunda da, Süleyman Şah ve Saygı Karakolu'nun taşındığı Suriye Eşmesi bulunuyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK/ GAZİANTEP, (DHA)
Ypg, rusya bayrağı astı

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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