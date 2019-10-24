YPG'ye katılan İngiliz "terör kampında eğitim almaktan" suçlu bulundu

2017'de IŞİD'le savaşmak üzere Suriye'ye giden ve burada YPG'ye katılan İngiliz vatandaşı, Irak'taki PKK kampında eğitim gördüğü için suçlu bulundu.

28 yaşındaki Aidan James, İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki Formby kasabasını 2017'de terk ederek Suriye'ye gitti.

Suriye'ye giderken savaş deneyimi olmayan James, önce Irak'taki PKK kamplarına alınarak eğitim gördü. Ardından Suriye'deki YPG kamplarında savaş eğitimine devam etti.

İngiltere'ye döndükten sonra Old Bailey Merkez Ceza Mahkemesi'nde hakkında "terör suçlamasıyla" dava açılan James, Suriye'de YPG'yle birlikte savaşa katıldığı için ceza almadı.

Suriye'deki YPG kamplarında aldığı eğitim için de suçlu bulunmadı.

Ancak İngiltere'de de "terör örgütü" olarak kabul edilen PKK'nın Irak'taki kampında eğitim aldığı için, jürinin oy birliğiyle verdiği karar doğrultusunda suçlu bulundu.

Davanın hakimi Edis, James'in nihai hedefinin aslında başka bir bölge olduğunu, yolunun üzerinde gittiği PKK kampında çok kısa süre kaldığını, "sanığın terörist aktiviteyi teşvik etme niyetinin olmadığını" söyledi ve "bunun çok nadir görülen bir terör davası olduğunu" belirtti.

YPG'ye katıldığı için yargılanan ilk İngiliz

James, daha önce de İngiliz ordusuna katılmak için başvurmuş ancak başvurusu kabul edilmemişti.

James, IŞİD'le savaşa YPG saflarında katıldıktan sonra İngiliz mahkemelerinde yargılanan ilk İngiliz vatandaşı.

Suriye'ye doğru yola çıkmadan önce yazdığı günlük de mahkemeye gelen James'in, Nisan 2017'de "Orada en azından bir fark yaratabilirim, sürekli değersiz hissetmektense en azından gurur duyacağım bir şey yapabilirim" diye yazdığı belirtildi.

Suriye'ye gitme planlarını internet üzerinden duyuran James'e, hükümetin radikalleşmeyi önleme biriminden yetkililer ulaştı. Aynı zamanda Suriye'ye yapılacak yolculukların tehlikeli olduğuna dair bir not da iletildi.

Birkaç gün sonra "terörist aktivite hazırlığı içinde olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan James, hiçbir ceza almadan serbest bırakıldı ve pasaportu da iade edildi.

Ardından günlüğüne "Irak ve Suriye'ye gitmeye kararlı olduğunu" yazdığı belirtilen James, kısa bir süre akıl sağlığı merkezinde kaldı.

Ağustos 2017'de uçakla Irak'a giden James, buradan annesine "Sağ salim ulaştım" mesajı gönderdi.

Irak'ta PKK'nın aktif olduğu bir kampta bir süre kalan James, buradan Suriye'deki YPG eğitim kampına alındı.

Günlükteyazanların etkisi

Jüri, James'in günlüğüne dayanarak tüm bu yolculuk sırasında PKK ile doğrudan temas kurduğunu, "terör örgütü olarak kabul edilen bu örgütten övgüyle bahsettiğini" öğrendi.

YPG kampındaki eğitimin ardından bir süre IŞİD'e yönelik savaşa aktif olarak katılan James, 2017 sonunda İngiltere'ye geri dönmeye karar verdi.

Dönmeden önce İngiltere'deki Merseyside Polisi'yle elektronik posta yoluyla haberleşen James'in, "Oraya terör suçlamasıyla karşılaşmak için dönmüyorum" yazdığı belirtildi.

Polis memuru da cevap olarak "Kimse senin terörist olduğunu söylemiyor. Suriye'ye gidip dönen senin gibi çok fazla insan var ve bildiğim kadarıyla hiçbiri suçlanmadı." yazdı.

Ancak James, Şubat 2018'de Liverpool Havalimanı'na indiğinde tutuklandı ve sonrasında terör suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

Tüm bu yolculuk sırasında Irak'taki PKK kampına katıldığı gerekçesiyle suçlu bulunan James'in cezası 7 Kasım'da belli olacak.