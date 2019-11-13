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Ypgpkk'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

YPGPKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldıHatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPGPKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti.

13.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:13
YPGPKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPGPKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden 'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPGPKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.
(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)
HABER HATAY, (DHA)
Ypgpkk'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

Emniyet Müdürlüğü, Afrin, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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