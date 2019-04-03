Ysk Başkanı Güven: "İstanbul'da 8 İlçede Çoğunlukla Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak.

YSK Başkanı
Güven: " İstanbul
'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor"
ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven
, "İstanbul'da 8 ilçede çoğunlukla geçersiz oylar yeniden sayılacak. Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor" açıklamasında bulundu.
Sadi Güven, YSK Başkanı, İstanbul, Politika
Kaynak: İHA