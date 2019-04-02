YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz Olmayan Yerlerde Mazbatalar Verilecek

Yerel seçimlere ilişkin itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"GEÇİCİ SONUÇLAR SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILDI"

"Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı devam ediyor. İlçe il seçim kurullarımız itirazlar üzerine olursa itiraz kararlarını verecekler."

YSK Başkanı Sadi Güven

BUGÜN 15.00'E KADAR SÜRE VAR

"Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz süresi var ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var."

"İTİRAZ OLMAYAN YERLERDE MAZBATALAR VERİLECEK"

"İl seçim kurullarında 1 günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içinde itirazlara karar verecekler sonra 3 gün içinde isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek tabii."

Kaynak: AA