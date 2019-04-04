Kaynak: DHA

YSK Başkanı Güven: Süreç devam ediyorYÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah binaya girişinde Sadi Güven'den, özellikle İstanbul ve Ankara'da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Basın mensuplarının sorularını almayan YSK Başkanı Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" diyerek binaya girdi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,