YSK Başkanı'nın Önde Olduğunu Duyurduğu İmamoğlu'na İlk Tebrik Oyuncu Berna Laçin'den Geldi

Tüm Türkiye'nin heyecanla sonuçlarını beklediği İstanbul'da, YSK Başkanı Sadi Güven Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'na ilk tebrik oyuncu Berna Laçin'den geldi.

"TEBRİKLER İMAMOĞLU"

Berna Laçin, twitter hesabından YSK Başkanı'nın açıklamasını paylaşarak, "Tebrikler İmamoğlu" notunu düştü.

AÇIKLAMAYAPTI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven açıklamalarda bulundu. Güven, sisteme kaydı geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu. Güven, "Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlandı." dedi. Sadi Güven'in açıklamasına göre; itirazların olduğu 84 sandıkta sayım sürüyor.

FATİH PORTAKAL'A TEŞEKKÜR ETTİ

Berna Laçin, Fatih Portakal'a da seçim yayınından dolayı da teşşekkür etti.