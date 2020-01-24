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YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, görevini devredeceği son günde basın mensupları ile vedalaşarak, birlikte çay içti.

24.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:46YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, görevini devredeceği son günde basın mensupları ile vedalaşarak, birlikte çay içti.

YSK Başkanı Sadi Güven ve 6 üyenin görev süresi doldu. Geçen haftadan bu yana Yargıtay ve 'da üçer üye belirlemek için seçimler yapıldı. Yargıtay'dan Ahmet Yener, Mahmut Akgün ve Orhan Usta seçilirken, Danıştay'dan ise Ali Ülker, Battal Öğüt ve Ekrem Özbek seçildi. Yüksek Seçim Kurulu toplantı salonunda yeni üyeler ile beraber 11 üye bir araya gelecek ve kapalı zarf usulü yapılacak oylamayla 6 ve üzeri oy alan üye YSK Başkanı seçilecek. Seçimin ardından devir teslim töreni ile Sadi Güven yeni başkana görevi devredecek.

Seçim için Yüksek Seçim Kurulu binasına gelen YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarıyla vedalaşarak, birlikte çay içti. Güven ile gazeteciler arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Güven, basın mensupları ile birlikte özçekim de yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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