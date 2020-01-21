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YSK Başkanı Sadi Güven: Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını etkilemedi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven önceki seçimlerde yaşanan elektrik kesintisinin seçim sonuçlarını etkilemediğini söyledi.

21.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:32YSK Başkanı Sadi Güven: Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını etkilemedi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimleri yapanın, seçimlerde yarışanın siyasi partiler olduğunu belirterek, "Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik." dedi. Görev süresinin dolmasıyla YSK Başkanlığından ayrılacak olan Güven ayrıca, "Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını hiç etkilemedi." dedi.

YSK'nin 15. Başkanı olduğunu bildiren Güven, görevde bulunduğu sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

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21.01.2020 17:03:30