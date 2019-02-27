YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Parti'nin (DP) yaptığı itirazı reddetti. İYİ Parti'den aday olamayan Kocamaz, YSK'nı bu kararıyla DP'den de aday olamayacak.

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

MERSİN İL SEÇİM KURULU KABUL ETMEDİ

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığını kabul etmedi. Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.

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YSK'DAN KOCAMAZ'A RET

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti'den aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip YSK'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA