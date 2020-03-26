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YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

26.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:25
YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'ın mazbatasını iptal etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi. Aydar'ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

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