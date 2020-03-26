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YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.

26.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:46
YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.
Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aydar'ın belediye başkanlığına yapılan itiraz, YSK'nin gündemine geldi.
YSK, Aydar'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.
Ceyhan'da yeni belediye başkanı, belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu, Kadir Aydar, Ceyhan, Politika

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