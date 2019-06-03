03.06.2019 08:08
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YSK'dan 23 Haziran kararı: Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri yeniden görev yapacak

YSK

Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almalarına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almalarına karar verdi.

Haklarında soruşturma açılan Şişli İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Hatice Çelebi ve Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş'in Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu'na YSK'ya iletilmek üzere yazdıkları dilekçeye kurumdan yanıt geldi.
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Kaynak: Euronews.com
Yüksek Seçim Kurulu, Dünya

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