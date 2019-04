Ysk, Kırklareli'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi (2)

Kaynak: DHA

OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDI Kırklareli 'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı. Oyların tekrar sayılma kararı ile her iki tarafın başkan adayı ve temsilcileri ve çok sayıda seçmen Kırklareli Adliyesi'ne geldi. Adliyenin giriş katında Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile seçimleri resmi olmayan sonuca göre 248 oyla kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 'na tebliğ edilmesinin ardından Kırklareli İl Seçim Kurulu heyeti her iki taraftan sandık görevlilerin seçilmesiyle saat 21.00'de sayım başladı.Kırklareli Adliyesi'nin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sayın sonucunu bekleyen partililerin ise ateşler yakıp, şarkılar söylediği görüldü. Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,