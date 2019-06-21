YSK nerede oy kullanacağım? 23 Haziran İstanbul seçimi seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği ve merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, 23 Haziran Pazar günü yapılacak. 10 milyon 560 bin seçmenin sandık başına gideceği seçimde nerede oy kullanacağım merak konusu oluyor. 23 Haziran İstanbul seçimi seçmen kaydı sorgulama ile YSK nerede oy kullanacağım nasıl öğrenilir detayları ile haberimizde.

YSK NEREDE OY KULLANACAĞIM?

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacaktır. Seçmen listeleri yenilenmedi. Bu zaman zarfında vedat edenler listeden çıkarılırken, listeye sonradan dahil edilen olmadı.

Oy kullanacağınız sandık bilgilerine;

Nerede Oy Kullanacağım adresinden ve e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz. Bu adreslerde, aşağıdaki görülen forma çıkacak karşınıza. TC kimlik kartınızın eski veya yeni olması şeklinde seçiminizi yapıp istenilen bilgileri girdikten sonra nerede oy kullanacaksınız görebilirsiniz.

Seçmen kağıdı evinize gelmedi ise çıkan sonucun çıktısını alabilirsiniz. Fakat oy kullanırken TC kimlik kartınız var ise seçmen kağıdı şart değildir.

23 HAZİRAN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirildi. Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.